David DePape'ye Ömür Boyu Hapis Cezası

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ABD'de 2022 yılında eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin San Francisco şehrindeki evine girerek eşi Paul Pelosi'ye çekiçle saldıran David DePape'ye federal mahkeme tarafından 30 yıl hapis cezasının ardından eyalet mahkemesi tarafından da şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezası verildi.

ABD'de 2022 yılında eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 82 yaşındaki eşi Paul Pelosi'ye çekiçle saldıran David DePape'nin federal mahkemenin ardından eyalet mahkemesinde de görülen davasında karar belli oldu. Federal mahkeme tarafından daha önce hakkında 30 yıl hapis cezası verilen DePape, eyalet mahkemesi tarafından da şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıç Harry Dorfman, cezayı açıklarken, "Benim niyetim Bay DePape'in asla hapisten çıkamayacağı, asla şartlı tahliye edilemeyeceği yönünde" dedi.

Mahkemede konuşmasına izin verilen DePape, 11 Eylül'ün devlet tarafından gerçekleştirildiğini, eski karısının yerine bir dublörün yerleştirildiğini ve hükümet tarafından sağlanan avukatlarının kendisine komplo kurduğunu iddia etti. DePape'nin avukatı Jodi Linker daha önce yaptığı savunmada, müvekkilinin sağcı komplo teorileriyle motive olduğunu ve buna "varlığının her zerresiyle" inandığını savunmuştu.

Eyalet mahkemesi jürisi, geçtiğimiz haziran ayında DePape'yi adam kaçırma, hırsızlık, alıkoyma gibi birçok suçtan suçlu bulmuştu. - WASHINGTON