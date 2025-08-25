Dayısını öldürüp gömdü, polise teslim olup suçunu itiraf etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Dayısını öldürüp gömdü, polise teslim olup suçunu itiraf etti

Dayısını öldürüp gömdü, polise teslim olup suçunu itiraf etti
25.08.2025 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde bir süredir haber alınamayan Murat Aygen'in (41) yeğeni E.Y. (28) tarafından av tüfeği ile öldürüldüğü ve cesedinin metruk bir eve gömüldüğü belirlendi. Olayın faili E.Y., Ankara'da polise teslim olarak suçunu itiraf etti. E.Y.'nin ifadesi üzerine başlatılan arama çalışmalarında Aygen'in cesedine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çankırı'da bir süredir haber alınamayan Murat Aygen'in (41) yeğeni E.Y. (28) tarafından av tüfeği ile öldürülüp, cesedinin metruk bir eve gömüldüğü ortaya çıktı. E.Y., Ankara'da polise teslim olup, suçunu itiraf etti. Olay, Kurşunlu ilçesine bağlı Hacımuslu köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan E.Y., Ankara Mamak Kayaş İlçe Emniyet Amirliği'ne giderek dayısı Murat Aygen'i 20 Ağustos'ta av tüfeği ile öldürdüğünü itiraf etti.

CESEDİ METRUK BİR BİNAYA GÖMMÜŞ

E.Y., cesedin köydeki metruk bir eve gömdüğünü belirtti. E.Y.'nin itirafı üzerine, ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Belirtilen adreste, olay yeri inceleme ekipleri eşliğinde yapılan kazıda, bir süredir haber alınamayan Aygen'in cesedine ulaşıldı. Cumhuriyet savcısının talimatı ile Ankara'dan Çankırı'ya getirilen E.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Murat Aygen, Kurşunlu, Güvenlik, 3-sayfa, Çankırı, Ankara, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dayısını öldürüp gömdü, polise teslim olup suçunu itiraf etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girdiğinde gördüklerine inanamadı: Miras kavgasına define arası Eve girdiğinde gördüklerine inanamadı: Miras kavgasına define arası
Mardin’de cemaat namaz kılarken camiye oğlak girdi Mardin'de cemaat namaz kılarken camiye oğlak girdi
İlçenin içme suyu hattına bir haftada ikinci saldırı İlçenin içme suyu hattına bir haftada ikinci saldırı
Kırşehir’de bıçaklı kavga 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti Kırşehir'de bıçaklı kavga! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Yabancı hakem geliyor mu TFF’den kesin karar Yabancı hakem geliyor mu? TFF'den kesin karar
Galatasaray’da Singo sesleri arttı Menajeriyle İstanbul’da görüşüldü Galatasaray'da Singo sesleri arttı! Menajeriyle İstanbul'da görüşüldü
Rusya’da Nükleer Güç Santrali’nde yangın çıktı Rusya'da Nükleer Güç Santrali'nde yangın çıktı
Kuzey Tunçelli bir kez daha Dünya Şampiyonu Kuzey Tunçelli bir kez daha Dünya Şampiyonu
12 Dev Adam’ın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu 12 Dev Adam'ın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu
Diyarbakır’da iki araç kafa kafaya çarpıştı 6 yaralı Diyarbakır'da iki araç kafa kafaya çarpıştı! 6 yaralı
Milli yüzücü Nusrat Allahverdi, gençlerde dünya şampiyonu oldu Milli yüzücü Nusrat Allahverdi, gençlerde dünya şampiyonu oldu

14:51
İsrail, Türkiye’nin son hamlesinden rahatsız: Osmanlı’yı canlandırma yönünde önemli bir adım
İsrail, Türkiye'nin son hamlesinden rahatsız: Osmanlı'yı canlandırma yönünde önemli bir adım
15:17
Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP’den istifa etti
Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2025 16:29:55. #7.11#
SON DAKİKA: Dayısını öldürüp gömdü, polise teslim olup suçunu itiraf etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.