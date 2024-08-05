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DEAŞ operasyonunda 3 kişi tutuklandı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyette bulunan ve Nevşehir'de ikamet eden şahısları tespit etti. Şahıslar uzun süre teknik ve fiziki takibe alındı. Tüm deliller toplandıktan sonra da TEM (Terörle Mücadele) Şube Müdürlüğü belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.