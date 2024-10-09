Dede-Torun Tartışmasında Bıçaklama Dava Süreci Başladı

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan tartışmada torununu bıçaklayarak yaralayan dedenin yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan sanık, pişman olduğunu söyledi.

Olay, 5 Mayıs'ta Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Kornopa köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.E. (67) ile torunu O.E. (21) arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmada O.E., evde bulunan bıçakla torunu O.E.'yi yaraladı. Bıçaklanan O.E., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, dede O.E. ise tutuklandı. Sanık avukatının itirazı sonrasında O.E. tahliye edildi.

Ev hapsinde bulunan O.E. hakkında "yakın akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava görülmeye başlandı. Davanın ilk duruşmasında savunma yapan O.E., torunu ile arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktığını ve tartışmada torununun kendisine saldırdığını belirterek, kendisini korumak için bıçağı salladığını söyledi. Yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu ifade eden O.E., sağlık problemleri sebebiyle hastaneye dahi güçlükle gidebildiğini söyleyerek, ev hapsinin kaldırılmasını talep etti.

Sanık O.E.'nin avukatı da, yaşlılık ve sağlık problemleri sebebiyle müvekkilinin tedavi olmakta güçlük çektiğini ifade ederek, "Müvekkilim hastaneye dahi zor gidiyor. İzin almak zorunda kalıyor. Bu sebeplerden ötürü müvekkilime uygulanan adli kontrol şartlarının ve ev hapsinin kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Dedesinden şikayetçi olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep eden O.E. ise, dedesinin kendisini öldürmek istediğini, bir anda saldırarak bıçakladığını söyledi.

Müşteki O.E.'nin avukatı da sanığın yaptığı savunmaların tamamen suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirterek, bu noktada sanığın cezalandırılmasını ve tekrar tutuklanmasını talep etti.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, O.E.'nin ev hapsinin devamına karar vererek, duruşmayı 24 Aralık tarihine erteledi. - KASTAMONU