Dedesinin evinde süs havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dedesinin evinde süs havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde dedesinin evinde süs havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

15.08.2024 22:37
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde dedesinde evinde süs havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Kazancı Mahallesi'nde ailesiyle dedesinin evine gelen Asel Lina T. (1,5) bahçedeki süs havuzuna düştü. Durumu fark eden aile, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesine sevk edilen çocuk, burada hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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