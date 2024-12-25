DEM Parti Başkanlarına PKK'dan 20 Yıl Hapis İddiası - Son Dakika
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DEM Parti Başkanlarına PKK'dan 20 Yıl Hapis İddiası

DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanları'na PKK üyeliği iddiasıyla 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

25.12.2024 14:41
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DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz hakkında terör örgütü PKK'ya üye oldukları iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 2 şüphelinin 20'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz hakkında PKK/KCK silahlı terör örgütünün hedef ve çıkarları doğrultusunda hareket ettikleri ve örgüte üye oldukları iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz'ın yasal olarak faaliyet göstermeyen Demokratik Toplum Kongresi ve Halkların Demokratik Kongresi gibi yapılar içerisinde yer alarak terörist başı Abdullah Öcalan'ın talimatları doğrultusunda Esenyurt'ta bu tarz yapılarla birlikte hareket ettikleri, şüphelilerin ilçe yöneticiliğini yaptıkları parti binasında silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda öldürülen teröristi anma etkinliğini organize ettikleri aktarıldı.

Eylemlerinin siyasi bir faaliyet olarak değerlendirilemeyeceği belirtildi

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Arınan ve Yılmaz'ın yine parti binasında çıkan materyallerle de örgüt ile organik bağ içerisinde bulundukları, arşiv araştırmalarından da görüleceği üzere birçok yasadışı gösterilere katıldıkları, bu şekildeki eylemlerinin salt bir siyasi faaliyet olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ve şüphelilerin PKK/KCK silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapılanması içerisinde bilerek ve isteyerek yer alarak örgüt hiyerarşisi içerisinde hareket ettikleri kaydedildi.

Öldürülen teröristin sözde anmasını ilçe binasında yaptıkları kaydedildi

Şüphelilerin PKK/KCK silahlı terör örgütünün hedef ve çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerinin aktarıldığı iddianamede, 1995 yılında öldürülen Gülşen Atalmış'ın sözde anmasının DEM Parti Esenyurt İlçe binasında yapıldığı, sözde anmada kullanılan terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ile kırmızı zemin üzerine sarı ve yeşil renklerde 'şehid namırın' yazılı bez parçasının bulunduğu ve sözde anmada sık sık terör lehine slogan attıkları belirtildi.

Parti binasında çok sayıda örgüte ait bez parçalarının ele geçirildiği aktarıldı

Parti binasında çok sayıda yasaklı yayınların, PKK/KCK terör örgütüne ait bez parçalarının ve bölücü terör örgütü elebaşının, kurucularının ve mensuplarına ait fotoğraf ve tabloların ele geçirildiğinin aktarıldığı iddianamede, şüphelilerin silahlı terör örgütünün amaç, eylem ve faaliyetlerini benimsediği, örgüt elebaşını övmeye ve yüceltmeye çalıştığı da denildi.

20'şer yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 8'er yıl 6'şar aydan 20'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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