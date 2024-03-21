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DEM Parti önünde zafer işareti gerginliği

ADANA - Adana'da DEM Parti İl Başkanlığı önünde zafer işareti yapıp slogan atan partililerle yoldan geçen 2 vatandaş arasında çıkan tartışmayı polis sonlandırdı.

Olay, sabah merkez Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi Cemal Gürsel Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre DEM Parti Adana İl Başkanlığında bazı kişiler zafer işareti yapıp slogan attı. Parti önünden geçen 2 kişi de bu duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine partililerle iki vatandaş arasında tartışma çaktı. Tartışma çıkınca vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipleri tartışmayı bitirdi. Polis iki kişiyi polis merkezine götürerek olay yerinden uzaklaştırdı.

Ekipler, kavgayı ayırırken tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.