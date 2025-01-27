Demir Çubuk Saplanan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

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Adıyaman'da bacağına demir çubuk saplanan çocuk, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi'nde eski SGK İl Müdürlüğü yakınlarında bulunan bir bina enkazının çevresinde gezinen Mustafa M. (13), dengesini kaybederek düştü. Düşen çocuğun bacağına enkaz yerindeki demir çubuk saplandı. Vatandaşlar tarafından çubuğun çıkarılmasının ardından Mustafa M., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN