Demir korkuluk çocuğun koluna saplandı

Şanlıurfa'da duvara tırmanan 10 yaşındaki çocuğun koluna demir korkuluk saplandı. İtfaiye ekiplerinin demir korkuluğu kesmesinin ardından çocuk hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan 10 yaşındaki Halil Y., üzerinde demir korkuluk bulunan duvara tırmandı. Duvarın üzerindeyken dengesini kaybeden küçük çocuğun koluna demir korkuluğun sivri ucu saplandı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, demir korkuluğu keserek çocuğu kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Doktorların çocuğun kolundaki demir parçasını başarılı bir operasyonla çıkarttığı ve hastanede tedavisi devam eden çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA