Demirtaş, Atatürk'ü Anıtkabir'de andı - Son Dakika
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Demirtaş, Atatürk'ü Anıtkabir'de andı

Demirtaş, Atatürk\'ü Anıtkabir\'de andı

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Atatürk'ün vefatının 86. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

08.11.2024 12:30
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Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş beraberindeki heyet ile Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ıncı yılı ve Atatürk Haftası dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve beraberindeki heyet, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86'ıncı yılı ve Atatürk Haftası dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye gelen Demirtaş ile üst düzey emniyet yetkilileri, çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Heyet ile anı fotoğrafı çekilen Demirtaş daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Demirtaş, şunları kaydetti:

"Aziz Atatürk, ebediyete irtihalinizin 86'ıncı yıl dönümünde, tüm teşkilatımızla birlikte manevi huzurunuzdayız. 'En büyük eserim' dediğiniz Cumhuriyetimizin ve bağımsızlık ideallerinizin bekçileri olarak, her geçen gün derinleşen minnet ve gururla yolunuzda yürüyoruz. Türk Polis Teşkilatı olarak, emanetiniz Türkiye Cumhuriyeti'ni yüceltmek, milletimizin huzurunu daim kılmak için aynı inanç ve adanmışlıkla çalışmaktayız. Bu anlamlı günde, Cumhuriyetin korunması için, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına bağlı kalarak, toplumsal barış ve huzur yolunda sorumluluğumuzu bir an bile unutmuyoruz. Şanlı bayrağımızı, mukaddes değerlerimizi ve mirasınızı her türlü tehdit karşısında koruma azmiyle sürdürdüğümüz görevimiz, bu ülkenin en kutsal emanetidir. Biliniz ki Türk Polis Teşkilatı, emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni daha aydınlık yarınlara taşıma hedefinden asla taviz vermeyecektir. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında da asil milletimizin huzurunu, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü koruma sadakatimizi her daim sürdüreceğiz. Tarih boyunca gösterdiğimiz cesaret ve iradeyle; milletimize, devletimize ve mukaddes değerlerimize yönelik her türlü tehdit karşısında kararlı bir duruş sergileyeceğimizden şüpheniz olmasın. Vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü için gösterdiğiniz istikamet doğrultusunda, asil milletimizin yanında ve emrindeyiz. Ruhunuz şad olsun." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Demirtaş, Atatürk'ü Anıtkabir'de andı - Son Dakika

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