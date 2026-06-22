Denetimli Serbestlik Semineri Sinop\'ta

Ceza İnfaz Kurumları ile Denetimli Serbestlik Müdürlükleri arasındaki iş birliği çalışmaları kapsamında, denetimli serbestliğe ayrılacak hükümlülere yönelik bilgilendirme seminerleri sürdürülüyor.

Bu kapsamda Sinop Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, Kurum Psikoloğu Duygu Uğur Aslan tarafından hükümlülere yönelik "Denetimli Serbestlik Hizmetleri" konulu bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Seminerde hükümlülere denetimli serbestlik uygulamalarının işleyişi, yükümlülükleri ve süreç içerisinde yararlanabilecekleri hizmetler hakkında bilgi verildi. Katılımcıların merak ettikleri konular da cevaplandırılarak süreç hakkında farkındalık kazanmaları hedeflendi. - SİNOP