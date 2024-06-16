Dengesini kaybedip 7. kattan yere çakılan kadının düşme anı kamerada - Son Dakika
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Dengesini kaybedip 7. kattan yere çakılan kadının düşme anı kamerada

Ankara'da, evinin camını silmeye çalışan kadın dengesini kaybederek 7. kattan yere düştü. Düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonucunda kadın hayatını kaybetti. Çocukları uzun süre haber alamayınca annelerinin evine gelen çocuklar, kapıyı kırarak düşmüş annelerinin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

16.06.2024 15:24
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Dengesini kaybedip 7. kattan yere çakılan kadının düşme anı kamerada

ANKARA - Ankara'da, evinin camını silmeye çalışan kadın dengesini kaybetti ve 7. kattan yere çakılarak yaşamını yitirdi. Düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah 05: 30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi Akıncılar Caddesi'nde yer alan bir sitede meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 7. Kattaki evinin camını silmeye çalışan 58 yaşındaki Mesiha Kahya, dengesini kaybederek yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerde hayatını kaybettiği belirlenen Kahya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kahya'nın yarın Susuz Mezarlığı'na defnedileceği öğrenilirken, güvenlik güçleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çocukları uzun süre haber alamamış

Evinde tek yaşayan Kahya'ya çocuklarının uzun süre ulaşamadığı ve durum üzerine annesinin evinin önüne geldiği öğrenildi. İçeriden ses alamayan çocukların balta ile kapıyı kırdıkları ve düşmüş annelerinin cansız bedeni ile karşılaştıkları belirtildi.

"Çocukları feryatlarla dışarı çıktı"

Davut Dağ, "Eşimle, düşen kadınının kızı Berna'nın, annesine ulaşılamadığını söyledi. Kapıyı da kilidinde anahtar olduğu için açamadılar. Sonra oğlu geldi. Sağlık ve polis ekiplerine telefon ettiler ama sabredemediler. Bir baltayla kapıyı açmaya çalıştılar. Kapıyı kırdılar, içeri girdiler. Feryatla dışarı çıktılar. O sırada balkonda temizlik yaparken düştüğünü öğrendik. Tek başına kalıyordu. İki çocuğu vardı. Olayın ardından Jandarma geldi. İncelemelerde bulundu"

Kaynak: İHA

Ankara, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dengesini kaybedip 7. kattan yere çakılan kadının düşme anı kamerada - Son Dakika

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