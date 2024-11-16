Deniz Bisikletinden Düşen Medine\'nin Cansız Bedeni Bulundu

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Deniz bisikletinden göle düşen Medine'nin cansız bedeni bulundu

ADANA - Adana'da geçtiğimiz gün kiraladığı deniz bisikletiyle Seyhan Baraj Gölü'ne açılan ve düşerek kaybolan 15 yaşındaki Medine'nin cansız bedeni bulundu.

Olay, 14 Kasım saat 17.00 sıralarında Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Medine G., Adnan Menderes Bulvarı'nda kıyıdaki işletmeden deniz bisikleti kiralayıp, tek başına göle açıldı.

Suya düşüp kayboldu

Bir süre sonra bilinmeyen nedenle dengesini kaybeden Medine G., suya düştü. Genç kızın suda çırpındığını görenler durumu polise bildirdi. Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, 2 gün boyunca gölde arama çalışması yaptı ancak sonuç alamadı.

Cansız bedeni bulundu

Günün ilk ışıklarıyla birlikte ekipler yeniden arama çalışması başlattı. Kısa süre sonra ekipler, Medine G.'nin cansız bedenini buldu. Genç kızın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.