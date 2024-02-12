Deniz otobüsünde korku dolu anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Deniz otobüsünde korku dolu anlar kamerada

İstanbul-Bursa arası ulaşımı sağlayan deniz otobüsü, şiddetli rüzgar sonrası çıkan dalgalarda sarsıldı. Panik anları yolcular tarafından anbean kaydedilirken sürekli 'sakin olun' çağrıları yapıldı.

12.02.2024 14:51  Güncelleme: 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Korku dolu anlar İstanbul- Bursa seferini yapan deniz otobüsünde kayda geçti. Yolcuları aldıktan sonra Bursa'ya doğru hareket eden deniz otobüsü bir süre sonra hava şartlarının kötüleşmesiyle birlikte ortaya çıkan fırtına ve dalgaların etkisiyle sarsılmaya başladı. Korkudan bağıran yolculara 'sakin olun' uyarısı yapıldı.

Fırtınaya yakalanan deniz otobüsünde korku dolu anlar kamerada

YOLCULARI SAKİNLEŞTİRMEK KOLAY OLMADI

Sağa sola sallanan deniz otobüsünün camlarına vuran dev dalgalar nedeniyle yolcular korku ve paniğe kapıldı. Çocuklar ağlamaya başladı. Deniz otobüsüne vuran dalgaların şiddeti olayı gözler önüne serdi.

Fırtınaya yakalanan deniz otobüsünde korku dolu anlar kamerada

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Yolcular bir hayli korksa da kaptanın tecrübesi sayesinde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadan deniz otobüsü Bursa'ya vardı. Yaşanan panik anlarından geriye yolcuların cep telefonuyla kayda aldığı görüntüler kaldı.

Deniz otobüsünde korku dolu anlar kamerada
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İstanbul, Bursa, Ulaşım, Bursa, Hava Durumu, İstanbul, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Deniz otobüsünde korku dolu anlar kamerada - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 18:03:08. #1.11#
SON DAKİKA: Deniz otobüsünde korku dolu anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement