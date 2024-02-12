Deniz otobüsünde korku dolu anlar kamerada

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CHP\'nin kalesini emanet ettiği isim, işçileri böyle tehdit etti

Korku dolu anlar İstanbul- Bursa seferini yapan deniz otobüsünde kayda geçti. Yolcuları aldıktan sonra Bursa'ya doğru hareket eden deniz otobüsü bir süre sonra hava şartlarının kötüleşmesiyle birlikte ortaya çıkan fırtına ve dalgaların etkisiyle sarsılmaya başladı. Korkudan bağıran yolculara 'sakin olun' uyarısı yapıldı.

YOLCULARI SAKİNLEŞTİRMEK KOLAY OLMADI

Sağa sola sallanan deniz otobüsünün camlarına vuran dev dalgalar nedeniyle yolcular korku ve paniğe kapıldı. Çocuklar ağlamaya başladı. Deniz otobüsüne vuran dalgaların şiddeti olayı gözler önüne serdi.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Yolcular bir hayli korksa da kaptanın tecrübesi sayesinde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadan deniz otobüsü Bursa'ya vardı. Yaşanan panik anlarından geriye yolcuların cep telefonuyla kayda aldığı görüntüler kaldı.