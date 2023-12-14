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Denizde kaybolan Denizlili iş adamı için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Denizde kaybolan Denizlili iş adamı için arama çalışması başlatıldı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında teknesi bulunan ve kendisinden haber alınamayan Denizlili iş adamı Yasin Cinkaya için Sahil Güvenlik ve jandarma arama kurtarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Cinkaya'nın teknesi sahil güvenlik ekipleri tarafından açıkta bulunarak sahile çekildi ancak kendisine ulaşılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Denizde kaybolan Denizlili iş adamı için arama çalışması başlatıldı
14.12.2023 - 16:12,
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında teknesi bulunan ve kendisinden haber alınamayan Denizlili iş adamı Yasin Cinkaya için denizde arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Denizlili iş adamlarından Yasin Cinkaya FBR isimli teknesi ile balık tutmak için Didim'den denize açıldı. Bir süre sonra Cinkaya'nın teknesi sahil güvenlik ekipleri tarafından açıkta bulunarak sahile çekildi. Yasin Cinkaya'ya ulaşılamazken, telefonunun teknede olduğu tespit edildi. Cinkaya'nın ailesine durum bildirilirken, Sahil Güvenlik ve jandarma arama kurtarma ekipleri tarafından Didim açıklarında arama çalışması başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Aydın, Denizcilik, Sahil Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizde kaybolan Denizlili iş adamı için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika


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