Denizli Bozkurt'ta Şiddetli Fırtına Semt Pazarını Alt Üst Etti - Son Dakika
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Denizli Bozkurt'ta Şiddetli Fırtına Semt Pazarını Alt Üst Etti

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, semt pazarının altını üstüne getirdi. Satışa sunulan ürünlerin bir birine girdiği pazaryerinde, esnaflar zor anlar yaşadı. Fırtına, aynı zamanda kent genelinde de olumsuz etkilere neden oldu.

15.06.2024 09:33
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Denizli'nin Bozkurt ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, semt pazarının altını üstüne getirdi. Satışa sunulan ürünlerin bir birine girdiği pazaryerinde, esnaflar zor anlar yaşadı.

Meteorolojinin günler öncesinden Denizli için uyarı verdiği şiddetli fırtına, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Acıpayam, Babadağ, Çal, Honaz, Kale, Pamukkale ve Tavas ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarına müdahaleyi güçleştirerek, alevlerin geniş bir alana yayılmasına neden olan fırtına, Bozkurt ilçesinde ise semt pazarını vurdu.

Zaman zaman saatteki hızı 70 kilometreyi bulunan fırtına, Bozkurt ilçesinin merkezi noktası olan Çarşı Meydanında kurulan semt pazarında tezgah açan pazarcı esnaflara zor anlar yaşattı. İlk önce esnafın güneşten korunmak için astığı çadırları yerinden söken şiddetli rüzgar, sonrasında ise tezgah ve stantlardaki ürünleri sağa sola savurdu. Alışveriş için pazara gelen vatandaşlar, havada uçan eşyalardan kendisini korumaya çalıştı. Bir anda satışa sunulan ürünlerin birbirine girdiği pazaryerinde tezgah açan esnaflar, kendi ürünlerini ayıklayabilmek için büyük çaba harcadı.

Bozkurt pazaryerinde fırtınanın neden olduğu karmaşa ve panik anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası kayıtlarına saniye saniye yansırı. Görüntülerde kaçışan vatandaşlar, uçuşan eşyalar ve devrilen çadırlar yer aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli Bozkurt'ta Şiddetli Fırtına Semt Pazarını Alt Üst Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Bozkurt'ta Şiddetli Fırtına Semt Pazarını Alt Üst Etti - Son Dakika
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