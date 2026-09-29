Denizli Buldan\'da boş havuzda mahsur kalan av köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Denizli'nin Buldan ilçesinde günlerce boş su havuzunda mahsur kalan av köpeği, bir vatandaşın dikkati sayesinde itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi'nde günlerce boş su havuzunda mahsur kalan av köpeği, duyarlı bir vatandaşın dikkati sayesinde hayata tutundu.

Bölgeden geçen Süleyman Duman, havuzun içinden gelen köpek havlaması ve inleme seslerini fark etti. Durumu kontrol eden Duman, bir hayvanın kendi imkanlarıyla çıkamayacağı derinlikteki susuz havuzda mahsur kaldığını gördü. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine hızla Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Buldan Şubesi ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye erleri, titiz bir çalışma yürüterek köpeği bulunduğu yerden güvenli bir şekilde çıkardı. Sağlık durumu iyi olduğu anlaşılan hayvan, kontrollerinin ardından yeniden doğaya bırakıldı. Çevre sakinleri, dikkatiyle köpeğin hayatını kurtaran Süleyman Duman'a ve hızlı müdahalesi için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.