Denizli Buldan'da boş havuzda mahsur kalan av köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli Buldan'da boş havuzda mahsur kalan av köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Buldan\'da boş havuzda mahsur kalan av köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi'nde günlerce boş su havuzunda mahsur kalan av köpeği, bir vatandaşın fark etmesiyle itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık durumu iyi bulunan hayvan kontrollerinin ardından doğaya salındı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde günlerce boş su havuzunda mahsur kalan av köpeği, bir vatandaşın dikkati sayesinde itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi'nde günlerce boş su havuzunda mahsur kalan av köpeği, duyarlı bir vatandaşın dikkati sayesinde hayata tutundu.

Bölgeden geçen Süleyman Duman, havuzun içinden gelen köpek havlaması ve inleme seslerini fark etti. Durumu kontrol eden Duman, bir hayvanın kendi imkanlarıyla çıkamayacağı derinlikteki susuz havuzda mahsur kaldığını gördü. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine hızla Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Buldan Şubesi ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye erleri, titiz bir çalışma yürüterek köpeği bulunduğu yerden güvenli bir şekilde çıkardı. Sağlık durumu iyi olduğu anlaşılan hayvan, kontrollerinin ardından yeniden doğaya bırakıldı. Çevre sakinleri, dikkatiyle köpeğin hayatını kurtaran Süleyman Duman'a ve hızlı müdahalesi için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Hayvan Hakları3. SayfaİtfaiyeDenizliBuldanGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Fon vurgunuyla ilgili çarpıcı sözler: Kaya ailesi yalnız değildir, şirketin 30 milyon lotunun peşine düşülmeli Fon vurgunuyla ilgili çarpıcı sözler: Kaya ailesi yalnız değildir, şirketin 30 milyon lotunun peşine düşülmeli
Zirve değişmedi Atik ailesi vergi rekortmeni oldu Zirve değişmedi! Atik ailesi vergi rekortmeni oldu
Kim der 63 yaşında Yonca Evcimik fit haliyle yıllara meydan okuyor Kim der 63 yaşında! Yonca Evcimik fit haliyle yıllara meydan okuyor
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti
17:06
Yeni Partili vekilin eşi hakkında yağma ve dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma
Yeni Partili vekilin eşi hakkında yağma ve dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma
16:38
Turizm sektöründe fuhuş depremi Neşet Koçkar’ın ismi de gözaltı listesinde
Turizm sektöründe fuhuş depremi! Neşet Koçkar’ın ismi de gözaltı listesinde
15:51
İstanbul Valiliği’nden yağış ve fırtına uyarısı Bu 3 ilçede yaşayanlar dikkat
İstanbul Valiliği'nden yağış ve fırtına uyarısı! Bu 3 ilçede yaşayanlar dikkat
14:17
ABD’de 200 yıl sonra bir ilk 31 yıl önceki cinayet için idam
ABD'de 200 yıl sonra bir ilk! 31 yıl önceki cinayet için idam
14:11
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
14:06
Ferdi Karadoruk gözaltından bir gün önce “Bizi kim alabilir“ şarkısıyla paylaşım yapmış
Ferdi Karadoruk gözaltından bir gün önce "Bizi kim alabilir?" şarkısıyla paylaşım yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 17:52:03. #7.12#
SON DAKİKA: Denizli Buldan'da boş havuzda mahsur kalan av köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei