Denizli Çivril'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Denizli Çivril'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli Çivril\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 8 hektar ormanlık alan zarar gördü.

30.07.2024 23:01  Güncelleme: 23:02
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Denizli'nin Çivril ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yerleşim alanlarına ulaşması önlenen yangında yaklaşık 8 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Çivril ilçesine bağlı Somak ile Karabedirler mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla geniş bir alana yayıldı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için Denizli orman Bölge Müdürlüğü, Çivril Orman Şefliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Havadan ve karadan söndürme araçlarıyla müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarına, Çivril'de faaliyet gösteren maden ve inşaat firmalarının su tankerleri ile greyder ve kepçeleri de destek verdi.

Rüzgarın da etkisiyle yerleşim alanlarına doğru ilerleyen yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan da 2 adet yangın söndürme helikopteriyle müdahale yapıldı. Yapılan yoğun müdahale sonucu havanın kararmaya başladığı analarda yangın kontrol altına alındı. Yerleşim alanlarına ulaşması önlenen yangında yaklaşık 8 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli Çivril'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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