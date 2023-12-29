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Denizli'de 1 Milyon 430 Bin Adet Sarma Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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Denizli'de 1 Milyon 430 Bin Adet Sarma Sigara Ele Geçirildi

Denizli'de şüphe üzerine durdurulan çekicinin dorsesinde yapılan detaylı kontrolde tam 1 milyon 430 bin adet doldurulmuş sarma sigara ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi.

Denizli\'de 1 Milyon 430 Bin Adet Sarma Sigara Ele Geçirildi
29.12.2023 - 15:06,
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Denizli'de şüphe üzerine durdurulan çekicinin dorsesinde yapılan detaylı kontrolde tam 1 milyon 430 bin adet doldurulmuş sarma sigara ele geçirildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonla ilgili önemli bir bilgi paylaştı. Yapılan çalışmalar kapsamında, "Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı" suçlarıyla mücadele eden ekipler, bir çekici ve dorsesini durdurarak inceleme başlattı. Arama sonucunda, çekicinin dorsesinde yapılan detaylı kontrolde tam 1 milyon 430 bin adet doldurulmuş makaron (sarma sigara) ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Emniyet güçleri, şahsın üzerinde ve aracında yapılan incelemelerle birlikte kaçak sigara taşıdığı tespit edilen şüpheliyi adli makamlara sevk etti. Yapılan soruşturma sonucunda, şüpheli şahısın "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan dolayı tutuklandığı bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Tutuklama, Soruşturma, Gözaltı, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de 1 Milyon 430 Bin Adet Sarma Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de 1 Milyon 430 Bin Adet Sarma Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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