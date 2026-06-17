Denizli'de 12 Avukata Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Denizli'de 12 Avukata Uyuşturucu Operasyonu

Denizli\'de 12 Avukata Uyuşturucu Operasyonu
17.06.2026 15:35
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Denizli'de jandarma, baro başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında bulunduğu 12 avukatı gözaltına aldı.

Denizli'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Baro Başkanı Ufuk Kök'ün de bulunduğu 12 avukat, kan ve idrar tahlili için adli tıpa sevk edildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu kullanmak ve yer temin etmek suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde bir operasyon gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Denizli Barosu idari binası ile şüpheli avukatların ev ve ofislerinde eş zamanlı aramalar yapıldı. Operasyonda aralarında Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök'ün de yer aldığı toplam 12 avukat gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli, işlemlerinin devam ettiği sırada teknik delillendirme ve biyolojik örnek alımı için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığına götürüldü. Burada kan ve idrar tahlilleri yapılan şüphelilerin, numune işlemlerinin tamamlanmasının ardından ifadeleri alınmak üzere yeniden İl Jandarma Komutanlığına götürülmesi bekleniyor.

Olayla ilgili yürütülen adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

İdrar Tahlili, Uyuşturucu, Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Ufuk Kök, Adli Tıp, Denizli, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de 12 Avukata Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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