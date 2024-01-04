Denizli\'de Jandarma Ekipleri 342 Şüpheliyi Yakaladı

Denizli'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde haklarında arama kararı bulunan 342 şüpheli yakalandı.

Denizli'de vatandaşların huzur ve güvenliği için başarılı bir şekilde çalışmalarına devam eden Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Aralık ayındaki etkili faaliyetlerini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan çalışmalarda, jandarma ekipleri çeşitli suç aletleri ve uyuşturucu madde ele geçirerek, kaçakçılara ve tacirlere göz açtırmadı. İl genelinde meydana gelen olayların yüzde 99'u aydınlatıldı.

Kayıp olarak aranan 20 kişi bulundu

Aralık ayında bin 3 olay meydana geldi ve bu olayların yüzde 99'u, yani 989 tanesi başarıyla aydınlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş faaliyetleri ve uygulamalarda 82 bin 68 kişi ve 18 bin 439 aracın sorgulaması yapıldı. Bu kapsamda 342 aranan kişi ve 1 aranan araç yakalanırken, ayrıca kayıp olarak aranan 20 kişi bulundu. Asayiş faaliyetleri sonucunda 49 tabanca, 88 tabanca şarjörü, 5 av tüfeği, 914 fişek/mermi ve 5 delici kesici suç aleti ele geçirildi.

4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı

Aralık ayında FETÖ ve PKK/KCK/DEAŞ terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Uyuşturucudan 6 kişi tutuklandı

Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 156 kişi gözaltına alındı, 6 kişi tutuklandı ve 150 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Toplamda 2 bin 962 gram kubar esrar, 33 gram eroİn, 7 adet hap, 141 adet captagon, 1 gram metamfetamin, 6 gram bonzai ve 10 gram kokain ele geçirildi.

Bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 46 adet tabanca fişeği, 7 adet av tüfeği, 112 adet av tüfeği fişeği, 399 adet tarihi eser, 45 adet kazı malzemesi, 76 litre kaçak içki ve bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi. - DENİZLİ