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Denizli'de 38 Milyon Avroluk Dolandırıcılık İddiası - Son Dakika
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Denizli'de 38 Milyon Avroluk Dolandırıcılık İddiası

Denizli'de Dubai merkezli bir finans şirketinin temsilcisi olduklarını iddia eden 3 kişi hakkında, yaklaşık 38 milyon avroluk dolandırıcılık yapıldığı suçlamasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Ponzi usulüyle gerçekleştirilen dolandırıcılıkta, şüphelilerin serbest bırakıldığı belirtildi.

Denizli\'de 38 Milyon Avroluk Dolandırıcılık İddiası
27.01.2024 - 09:52,
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Denizli'de Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin temsilcisi olduklarını belirten 3 kişi hakkında, yaklaşık 38 milyon avroluk dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Ponzi usulüyle ikinci bir Seçil Erzan vakasının 3 şüphelisi serbest bırakıldı.

Türkiye gündemine oturan Seçil Erzan vakasının bir benzeri olduğu iddia edilen olayda, Ertuğrul S. (39) tarafından 'dijital finans' alanında hizmet verdiği belirtilen bir şirket kuruldu. İlk etapta yakınlarını ve akrabalarına yönelik çalışma yaptığı iddia edilen Ertuğrul S., Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin Denizli temsilciliğini yaptığını belirterek, yapılacak yatırımlara yüksek kar vaadinde bulundu. Yakınları ve akrabalarına pay dağıtan Ertuğrul S. ve iki arkadaşının şatafatlı yaşam görüntüleri de sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Yatırımcı getirene ödeme sözü

Kurulan ağı genişleten şüpheliler, yaklaşık 780 kişiden aynı yöntemle 20 ila 300 bin avro arasında değişen miktarlarda para topladı. Bir çoğu gurbetçi olduğu öğrenilen yatırımcılara yatırdıkları paranın üzerinden aylık yüzde 15, yıllık ise ana paranın 5 katı kar payı vaadinde bulunuldu. Ayrıca her bir yatırımcı getirene de yüzde 10 ödeme sözü verildi. Yaklaşık 38 milyon avroluk vurgun yapan ancak kar payı ödemesi yapmayan şüpheliler tarafından dolandırıldıklarını anlatan mağdurlar adliyenin yolunu tuttu. Mağdurlar, yasal işlem yapılması için Ertuğrul S.(39), Hicabi P. (29) ve Tolga D. (26) hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulundu. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"Yeni bir Seçil Erzan vakasıyla karşı karşıyayız"

Dolandırıldıklarını iddia eden bazı vatandaşların avukatlığını üstlenen Avukat Gizem Üğür, Ponzi sitemiyle yapılan bu vakanın ikinci bir Seçil Erzan vakası olduğunu ancak tek farkın bu olayda mağdur olan kişilerin ünlü olmamasının olduğunu söyledi. Üğür, yaptığı açıklamada, "Öncelikle Ponzi sisteminden bahsetmek istiyorum. Ponzi dünyada 1920'li yıllarda Amerika'da İtalyan göçmen Charles Ponzi tarafından keşfedilmiş ve Charles Ponzi bu sistemle çok kısa sürede zengin olmuştur. Günümüzde de çok fazla Ponzi sistemi ile dolandırıcılık görülmektedir. Bunun en yakın örneklerini çok yakın zamanda medyada takip ediyoruz. En son Seçil Erzan olayında gördük. Bizim olayımızda da gene aynı şekilde bir Ponzi şeması kurulmuş önce yakın akrabalara komşulara yatırım yapılmış. Bu yatırımlar sonucu onlara vaat ettikleri kar paylarını bir iki ay vermişler. Bu şekilde sisteme yeni yatırımcılar katmışlardır. Ama devamlı da gelen yatırımcıların vaat edilen kar paylarını verememişlerdir. Ponzi sistemi bu şekilde sonlanmıştır. Bu aşamada yatırımcılara da para veremediklerini farklı bahanelerle açıklamışlardır. Olayımızda yaklaşık 750-800 kişi vardır. Bu sistemden dolayı dolandırılanların çoğu hala şikayette bulunmamıştır. Bizim tavsiyemiz bir an önce yetkili makamlara gerekli şikayetleri yapmalarıdır. Şu an bizim soruşturmamız Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle devam etmektedir. Meslektaşım Onur Aba'yla bu soruşturmayı sonuna kadar en iyi şekilde devam ettireceğiz. Yaklaşık 750- 780 tane yatırımcı olduğu söyleniyor. Ortalama 50 bin avro gibi düşünürsek, yatırım yapanların 37 -38 milyon avro kadar bir meblağ yatırım yaptıkları düşünülüyor. Kişi başı en az 20 bin avro yatırım yapılabilecekleri söylenmiş. 20, 100, 200 ve 300 bin avrolara kadar bu miktar çıkmakta" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de 38 Milyon Avroluk Dolandırıcılık İddiası - Son Dakika


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