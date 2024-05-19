Denizli'de 4 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de 4 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti

Denizli\'de 4 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 4 yaşındaki Umut Çiçek, yaşadıkları 14 katlı binanın 8. katındaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından acılı aile üyelerinin feryadı yürekleri dağladı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

19.05.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de 4 yaşındaki çocuk 14 katlı binanın 8. katındaki yaşadığı dairenin penceresinden aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Acılı aile üyelerinin feryadı ise yürekleri dağladı.

Olay, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi Akvadi TOKİ Konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Umut Çiçek (4), yaşadıkları 14 katlı binanın 8. katındaki dairelerinin penceresinden aşağıya düştü. O sırada evde bulunan anne Çiçek Çelik, çocuğunun düşme sesini duyarak pencereye koştu. Anne Çelik'in feryat sesleri üzerine komşuları yardıma koştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu minik Umut'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının dairede ve minik Umut'un düştüğü alanda incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaların ardından Umut'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Oğlunun cansız bedenini görmek isteyen anne Çiçek Çelik'in feryadı ise yürekleri dağladı. Polis ekipleri ve aile üyeleri acılı anneyi güçlükle sakinleştirdiği görüldü. Acılı haberi alarak işyerinden gelen baba Veli Çelik'i ise aile üyeleri sakinleştirmeye çalıştı. Minik Umut'un 3 çocuğu olan Çelik ailesinin ortanca oğulları olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, Çocuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de 4 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:46 Başrolde yine aynı isim var Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı
17:19 İki hoca da tüm kozlarını oynadı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11’ler belli oldu İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu
17:16 İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi
16:52 Polis olmasa kim bilir neler olurdu Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki
16:31 İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kaza geçirdi Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor
17:11 Fondaki şarkıyı görmeniz lazım Sneijder’in derbi öncesi paylaşımı çok konuşulur Fondaki şarkıyı görmeniz lazım! Sneijder'in derbi öncesi paylaşımı çok konuşulur
16:13 Hatayspor’dan VAR tepkisi: Bilinçli bir şekilde düşme hattına itildik Hatayspor'dan VAR tepkisi: Bilinçli bir şekilde düşme hattına itildik
15:22 Eşini gecenin 3’ünde defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşini gecenin 3'ünde defalarca bıçaklayarak öldürdü
15:12 Sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı Sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı
15:02 İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11’leri İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
15:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu 19 Mayıs için bestelenen marş ilk kez okundu Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu! 19 Mayıs için bestelenen marş ilk kez okundu
14:25 5 parti ’Kurtuluş İttifakı’ çatısı altında birleşti 5 parti 'Kurtuluş İttifakı' çatısı altında birleşti
14:15 Kongo’da hareketli dakikalar Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi Kongo'da hareketli dakikalar! Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi
14:13 Su altında panik anları Dalış sırasında depreme denk geldiler Su altında panik anları! Dalış sırasında depreme denk geldiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 18:19:59. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de 4 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement