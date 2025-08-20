Denizli'de Abartılı Egzozlu Motosiklet Cezalandırıldı - Son Dakika
Denizli'de Abartılı Egzozlu Motosiklet Cezalandırıldı

20.08.2025 15:39
Denizli'de sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası abartılı egzozlu motosiklet trafikten men edildi.

Denizli'de gece saatlerinde bir vatandaşın sosyal medyada paylaştığı abartılı egzozlu motosiklet görüntüleri üzerine Emniyet ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yakalandı. Yakalanan motosiklet sürücüsünün egzozlu araç kullandığı hem de kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilerek motosikleti hem trafikten men edildi hem de 11 bin 434 TL idari para cezası uygulandı.

Denizli'de bir vatandaşlar abartı egzozlu motosiklet sesinden rahatsız olarak cep telefonu ile gece saatlerinde çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, motosiklet sürücüsünün hem abartı egzozlu araç kullandığı hem de kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edildi. Yapılan aramalar sonucunda motosiklet sürücüsü yakalandı. Trafik güvenliğe tehlikeye atan davranışlar nedeniyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerince toplam 11 bin 434 TL idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

