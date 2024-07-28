Denizli'de Akbaj Barajında Küçük Balık Avlayanlara Cezai İşlem - Son Dakika
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Denizli'de Akbaj Barajında Küçük Balık Avlayanlara Cezai İşlem

Denizli\'de Akbaj Barajında Küçük Balık Avlayanlara Cezai İşlem

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timleri ile Honaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Akbaj Barajı'nda küçük balık avlarken yakalanan 7 kişiye 18 bin lira ceza kesti. Balıkların ölçümlerinde 40 santimden küçük olması gerektiği tespit edildi ve tutulan balıkların bir kısmı doğal yaşam alanına bırakılırken, ölü olanlar ise imha edildi. Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan her bir kişiye 2 bin 600 TL para cezası uygulandı.

28.07.2024 10:26
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Denizli İl Jandarma Komutanlıgi Çevre Koruma Timleri ile Honaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin Akbaj Barajında gerçekleştirdikleri denetimde, küçük balık avlarken yakalanan 7 kişiye 18 bin lira ceza kesildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlıgi Çevre Koruma Timleri, Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ileİlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Akbaş Barajının kıyısında oltayla balık avlayan 7 kişiyi fark etti. Tutulan balıkları inceleyen ekipler, yaptıkları ölçümlerde, balıkların 40 santimden küçük olmaması gerekirken, 15- 20 santim boyunda olduğunu saptadı. Balıklardan canlı olanlar ise tekrardan doğal yaşam alanına tekrardan bırakıldı. Yaklaşık 20 adet ölü balığaimha edilmek üzere el koyuldu. 7 kişi'Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet' suçundan kişi başı 2 bin 600TL lira olmak üzere toplamda 18 bin 200TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Jandarma, Denizli, Honaz, Çevre, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Akbaj Barajında Küçük Balık Avlayanlara Cezai İşlem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de Akbaj Barajında Küçük Balık Avlayanlara Cezai İşlem - Son Dakika
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