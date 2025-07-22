Denizli\'de Akrobatik Motosiklet Cezası

Denizli'de plakasız motosikletiyle trafikte akrobatik hareketler yaparak videoya çeken ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşım yapan sürücüye, Trafik Kanunu'nun çeşitli maddeleri uyarınca 45 bin 680 TL para cezası uygulandı.

Denizli Acıpayam Bulvarı üzerinde plakasız motosikletiyle akrobatik hareketler yaparak videoya çeken genç videoları sosyal medya üzerinden paylaştı. Sosyal medyada dikkat çeken paylaşımın ardından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafiğe tehlikeye atan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemeler ve takip sonucunda şahıs Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi 42/3 Sokakta motosikletiyle birlikte yakalandı. Trafikte plakasız motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ve Trafik Kanunu'nun çeşitli maddeleri uyarınca toplam 45 bin 680 TL idari para cezası uygulandı ve bahse konu motosiklet trafikten men edilerek çekici ile muhafaza altına alındı. - DENİZLİ