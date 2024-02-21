Denizli'de alkollü içecek ile ellerini yıkayan gençler yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de alkollü içecek ile ellerini yıkayan gençler yakalandı

Denizli\'de alkollü içecek ile ellerini yıkayan gençler yakalandı

Denizli'de trafikte seyir halinde olan bir aracın üzerinde alkollü içecekle ellerini yıkayan gençler, sosyal medyada paylaştıkları görüntünün ardından jandarmanın sanal devriyesi tarafından tespit edildi. JASAT ekipleri tarafından yakalanan 4 kişi hakkında adli ve idari cezai işlem uygulandı.

21.02.2024 11:00
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DENİZLİ(İHA) – Denizli'de trafikte seyir halinde olan bir aracın üzerinde alkollü içecekle ellerini yıkayan gençler, sosyal medyada paylaştıkları görüntünün ardından jandarmanın sanal devriyesi tarafından tespit edildi. JASAT ekipleri tarafından yakalanan 4 kişi hakkında adli ve idari cezai işlem uygulandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, sanal devriye çalışmasında Denizli- Antalya Karayolu üzerinde bulunan Honaz Tüneli'nde otomobille tehlikeli hareketler yapan ve trafik güvenliğini ihlal eden bir içerik tespit etti. Otomobil üzerinde alkollü içecekle ellerini yıkayan iki gencin sosyal medya hesabını inceleyen ekipler, 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı. Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ile müşterek yapılan faaliyette 4 kişi yakalandı.

Adliyeye sevk edilen araç sürücüsü ile birlikte 4 kişiye mahkeme, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan ve ayrıca 7 bin 260 TL idari para cezası verdi. Şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de alkollü içecek ile ellerini yıkayan gençler yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de alkollü içecek ile ellerini yıkayan gençler yakalandı - Son Dakika
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