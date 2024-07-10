Denizli'de Alzheimer hastası kadın kayboldu - Son Dakika
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Denizli'de Alzheimer hastası kadın kayboldu

Denizli\'de Alzheimer hastası kadın kayboldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Alzheimer hastası Nazife Demir, evden çıktıktan sonra 9 gündür haber alınamıyor. Gelini, güvenlik kamerası kayıtları ve fotoğrafını alarak kayıp kayınvalidesini aramaya devam ediyor. Ailesi, yaşlı kadını gören veya duyanların kendilerine veya polise haber vermelerini istiyor.

10.07.2024 11:38
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Denizli'de evden tek başına çıkıp giden Alzheimer hastası Nazife Demir'den 9 gündür haber alınamıyor. Eline güvenlik kamerası kayıtları ve fotoğrafını alan gelini, sokak sokak gezerek kayıp kayınvalidesini arıyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki evinden, 2 Temmuz akşam saatlerinde tek başına çıkıp giden Alzheimer hastası Nazife Demir'den haber alınamıyor. En son Akvadi Parkı bölgesindeki güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan kayıp kadının fotoğraflarını eline alan gelini Neşe Özdemir Demir, 9 gündür sokak sokak gezerek kayıp kaynanasını bulmaya çalışıyor. Eşiyle birlikte çevredeki vatandaşlara sorarak yaşlı kadına ait bir iz bulmaya çalışan gelin, hayatından endişelendikleri annelerini gören veya duyan olursa kendilerine ya da polis ekiplerine haber vermelerini istiyor.

Akşam saatlerinde kahve içmek için balkona çıktıklarında anneleri Nazife Demir'in evde olmadığını fark ettiklerini söyleyen gelin Neşe Özdemir Demir, sokağa inerek aramaya başladıklarını ve polis ekiplerine haber verdiklerini ifade etti. Geçen 9 günde herhangi bir ize ulaşamadıklarını kaydeden Özdemir, "Akşam yemeğini yedikten sonra kahve içmek balkona çıktığımızda kızım geldi ve 'babaannem yok' dedi. Bütün odalara baktık ama hiçbir odada yoktu. Sonra bir anda aşağıya gittiğini düşündük. Aramak için dışarı çıktık. Dokuzkavaklar Semt Polikliniğinin olduğu yerlere baktık, yoktu. Gece aramadığımız yer kalmadı. Ardından ise ekiplere haber verdik. Ertesi gün saat 08.00 itibariyle kamera görüntülerine ulaştık. Sevindik yoluna çıkıyor. Sonrasında ise Şekerci durağından aşağıya iniyor. En son görüntü olarak Akvadi Parkı çevresinde görülmüş. Yanında ise 4 bin TL civarında parası vardı. Herhangi birisi parasını alsa, darp etse karşı koyamaz, kendisini ifade edemez. Biz canından şüpheliyiz. Alzheimer hastalığı var. Kendini ifade edemiyor. En son görüntülerde, Akvadi Parkı tarafında gördük. Ama sonrasında ise kameraları ulaşamadık. Bütün komşularımızı sorduk yoldan geçerken bütün herkesi sorduk ama ulaşamıyoruz. Denizli halkına duyarlılığa davet ediyoruz. Gören olursa bizlere veya polise haber vermelerini istiyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Alzheimer hastası kadın kayboldu - Son Dakika

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