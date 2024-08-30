Denizli'de Araç Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Denizli'de Araç Kazası: 1 Yaralı

Denizli\'de Araç Kazası: 1 Yaralı

Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen araç kazasında 1 kişi yaralandı ve iki araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

30.08.2024 13:46  Güncelleme: 13:47
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Denizli'nin Çivril ilçesinde seyir halindeki araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce araca sonra ise refüje çıkarak durabildi. Meydana gelen kazada iki araçta maddi hasar meydana gelirken 1 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi Ankara Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz plakası belirlenemeyen araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce seyir halindeki araca çarptı sonrasında ise refüje çıkarak durabildi. Kazada, henüz plakası belirlenemeyen diğer araç ise direğe çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi Kayalık İtfaiye ekipleri tarafından araçta mahsur kalan 1 kişi kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kaza sonucu iki araçta da maddi hasar meydana gelirken hastaneye kaldırılan 1 kişi ise hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Araç Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de Araç Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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