Denizli'de araç şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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Denizli'de araç şarampole devrildi: 3 yaralı

Denizli\'de araç şarampole devrildi: 3 yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen araçta 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

27.06.2024 10:07
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Denizli'de sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen araçta 3 kişi yaralandı.

Kaza, Buldan ilçesi Buldan - Alaşehir karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ethem B., idaresindeki 34 VL 330 plakalı otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazayı göre çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan araç sürücüsü Ethem B, ve yolcu konumundaki A.B, ile M.B'yi ambulansla hastaneye sevk etti. Kazada yaralanan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de araç şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

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