Denizli\'de aranan şüpheliler tutuklandı

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DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde aranan şüphelilere yönelik olarak düzenlenen operasyonda, aralarında bir meclis üyesi adayının da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde 2015 yılında meydana gelen 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçuyla ilgili davada yargılama sona erdi. Mahkemenin haklarında yakalama kararı çıkardığı şüphelilerden 3'ü jandarma tarafından ilçeye bağlı Yenicekent Mahallesi'nde, 1 şüpheli ise polis ekipleri tarafından ilçe merkezinde gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., H.A., A.K. ve B.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan M.Ç.'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde dördüncü sıra belediye meclis üyesi adayı olduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan 4 kişinin, 2015 yılında suçüstü yakaladıkları bir hırsızlık şüphelisini zorla alıkoyarak, darp ettikleri ileri sürüldü. - DENİZLİ