Denizli'de Artçı Sarsıntılar Devam Ediyor

Denizli'de Artçı Sarsıntılar Devam Ediyor
09.03.2026 23:57
Buldan merkezli 4.2 büyüklüğündeki deprem, 100'ün üzerinde artçı sarsıntıyla Denizli'yi sarstı.

Denizli'de gün boyu yaşanan 100'ü aşkın artçı depremler devam ediyor. Buldan merkezli 4.2 büyüklüğündeki deprem, saat 23.20'de meydana geldi.

Denizli'de gün içerisinde meydana gelen depremlerin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Son olarak Buldan merkez üssü olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Saat 23.20'de meydana gelen deprem, yerin yaklaşık 12,16 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Gün boyunca bölgede 100'ün üzerinde artçı deprem yaşandığı bölgede, son sarsıntı Denizli kent merkezinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden oldu. - DENİZLİ

23:28
Denizli'de bir deprem daha Şimdi de 4.2 ile sallandı
Denizli'de bir deprem daha! Şimdi de 4.2 ile sallandı
23:09
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak
23:05
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi
22:38
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
22:02
Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
21:42
Pakistan'da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
Pakistan'da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
