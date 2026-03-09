Denizli\'de Artçı Sarsıntılar Devam Ediyor

Denizli'de gün boyu yaşanan 100'ü aşkın artçı depremler devam ediyor. Buldan merkezli 4.2 büyüklüğündeki deprem, saat 23.20'de meydana geldi.
Denizli'de gün içerisinde meydana gelen depremlerin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Son olarak Buldan merkez üssü olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Saat 23.20'de meydana gelen deprem, yerin yaklaşık 12,16 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Gün boyunca bölgede 100'ün üzerinde artçı deprem yaşandığı bölgede, son sarsıntı Denizli kent merkezinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden oldu. - DENİZLİ
