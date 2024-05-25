Denizli\'de Balkondan Düşen Genç Hayatını Kaybetti

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Denizli'de evinin balkonundan dengesini kaybederek düşen 25 yaşındaki Aydınlı genç yaşamını yitirdi.

Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 3 katlı apartmanın çatı katında yaşayan Hasan Güvenç, evinin balkonundan, dengesini kaybedip düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Güvenç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden yapılan incelemelerin ardından Güvenç'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden gencin Aydınlı olduğu ve cenazesinin Buharkent ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. - AYDIN