Denizli'de intihar: 2 çocuk babası hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de intihar: 2 çocuk babası hayatını kaybetti

Denizli\'de intihar: 2 çocuk babası hayatını kaybetti

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde yaşanan olayda, ailevi sorunlarından dolayı bunalıma giren bir şahıs, kendini vurarak hayatını kaybetti. Olayı duyan vatandaşlar, şahsın cansız bedeniyle karşılaştı.

10.09.2024 14:31
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Olay, Denizli'nin Bozkurt ilçesine bağlı İnceler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailevi sorunlarından dolayı bunalımda olduğu iddia edilen Mehmet Kaşıkçı (39), yaşadığı mahallesinin kırsal bölgesinde yanında getirdiği av tüfeği ile kendini vurdu. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, sesin geldiği yönde yaptıkları araştırmada Mehmet Kaşıkçı'yı yerde kanlar içinde yatarken buldu.

EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASI

Mahalle sakinleri, olayı 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Kaşıkçı'nın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Morguna kaldırıldı. Evli ve iki çocuk babası olan Mehmet Kaşıkçı kendi köyü olan Bozkurt İnceler Mahallesi'nde toprağa verildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de intihar: 2 çocuk babası hayatını kaybetti - Son Dakika

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