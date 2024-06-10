Denizli'de Çalıntı Motosiklet Operasyonu

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı kontrole takılan şüphelinin motosikletin çalıntı ve plakanın sahte olduğu anlaşıldı.

Edinilen bilgilere göre; Denizli'nin Pamukkale ilçesi vatan bulvarında polis ekiplerinin uygulama sırasında şüphe üzerine durdukları motosikletin yapılan sorguda sürücü Hüseyin A.'nın (16) ehliyetinin olmadığı, motorun çalıntı olduğu ve plakanın başka motora ait olduğu anlaşıldı. Şüpheli sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, çalıntı motosiklet ise yediemin deposuna çekildi. Olay ile ilgili soruşturma başlattı. - DENİZLİ