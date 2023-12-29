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Denizli'de cip ile motosiklet çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de cip ile motosiklet çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Denizli'de aynı yönde ilerleyen cip ile motosikletin çarpışması sonucu biri kadın biri erkek iki kişi hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle hayatını kaybedenlerden birinin üst geçitten alt geçide düştüğü görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli\'de cip ile motosiklet çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
29.12.2023 - 22:14,  Güncelleme: 22:16
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Denizli'de aynı yönde ilerleyen cip ile motosikletin çarpışması sonucu biri kadın biri erkek iki kişi hayatını kaybetti. Çarpmanı etkisiyle hayatını kaybedenlerden birinin üst geçitten alt geçide düştüğü görüldü

Kaza, Merkezefendi ilçesi İzmir Bulvarı üst geçit üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aynı yönde seyir halinde olan cip ile motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan iki kişiden biri üst geçitten Ankara Bulvarını İzmir Bulvarına bağlayan alt geçide düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada motosiklet üzerinden yola savrulan biri kadın biri erkek iki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Merkezefendi, Denizli, İzmir, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de cip ile motosiklet çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de cip ile motosiklet çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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