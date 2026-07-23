Denizli'de Çocuk İnşaatta Düşerek Yaralandı - Son Dakika
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Denizli'de Çocuk İnşaatta Düşerek Yaralandı

Denizli\'de Çocuk İnşaatta Düşerek Yaralandı
23.07.2026 16:21
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Merkezefendi'de inşaatta dengesini kaybeden çocuk, 4. kattan düşerek yaralandı. Tedavisi sürüyor.

Denizli'de babasıyla birlikte kendilerine ait inşaata giden çocuk, balkon korkuluğunun takılmayan cam korkuluk açıklığından beton zemine düşerek yaralandı. 4'üncü kattan aşağıya düşen çocuğun tedavisi sürüyor.

Olay, Merkezefendi ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilkokul öğrencisi Adem Ö., babasıyla birlikte kendilerine ait yapımı devam eden inşaata gitti. İnşaatın 4'üncü katında bulunan dairenin balkonuna çıkan çocuk, balkondaki cam korkuluğun henüz yerine monte edilmeyen açıklığından dengesini kaybederek 4 kat yükseklikten beton zemine düştü. Çocuğunun düştüğünü gören baba son anda yakalamak için hamle yapsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi devam eden çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Merkezefendi, 3. Sayfa, Denizli, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de Çocuk İnşaatta Düşerek Yaralandı - Son Dakika

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