Denizli\'de Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Lüks villalarda oluşturulan çağrı merkezlerinden, internet sitelerine verdikleri sahte eskort ilanlarıyla mağdur ettikleri kişileri daha sonra kendilerini avukat olarak tanıtıp korkutarak tekrar para alan suç örgütü, Denizli merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla çökertildi. Yurt dışındaki örgüt liderinin, Denizli'deki yöneticilere talimat vererek 35 kişiden 11 milyon 120 bin TL vurgun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Denizli ve ülke genelinde, internet sitelerine sahte eskort ilanları vererek cinsel ilişki vaadiyle dolandırıcılık yapan, arayan şahıslara farklı hesap numaraları üzerinden para yatırtmak suretiyle ve kendini avukat olarak tanıtıp korkutarak tekrar para talep eden şüpheli şahıs veya organizasyonların yakalanmalarına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince banka hesap hareketleri ve kamera kayıtları, dijital materyal ve istihbari çalışmalar ile geniş kapsamlı ve titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde yeterli bilgi ve delile ulaşılmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. Şüpheli şahısların, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları, yurt dışındaki örgüt liderinin, Denizli'deki yöneticilere talimat vererek hiyerarşik yapı içinde örgütü yönettiği, Denizli merkezli olarak 4 ilde kiralanan lüks villalarda çağrı merkezi faaliyet gösterdikleri ve 35 mağdurdan toplam 11 milyon 120 bin TL dolandırdıkları tespit edildi.

Çok sayıda ekibin katılımıyla Denizli merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde, suç örgütünün 5'i kadın 22 üyesi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde ve çağrı merkezi olarak kullanılan lüks villalarda yapılan aramalarda 97 adet cep telefonu, 154 adet GSM hattı, 4 adet laptop bilgisayar, 2 tablet bilgisayar, 3 adet hafıza kartı, 7 adet flash bellek, 2 adet ruhsatsız tüfek, 107 adet tabanca fişeği ve 43 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İfade işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Denizli Adliyesine sevk edilen 22 şüpheliden 17'si "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Nitelikli Dolandırıcılık", "Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ