Denizli'de Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
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Denizli'de Dolandırıcılık Operasyonu

Denizli\'de Dolandırıcılık Operasyonu
15.06.2026 12:24
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Denizli'de düzenlenen operasyonda 186 açık hat ve sim kart aktarım cihazları ele geçirildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT ekiplerince Denizli, İstanbul ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, dolandırıcılık, bilişim suçları ve yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 186 açık hat ile sim kart aktarım cihazları ele geçirildi. 4 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, nitelikli dolandırıcılık, bilişim suçları, sanal kumar ve yasa dışı bahis suçlarında kullanılan açık hatlara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan araştırmalar sonucunda, "patates hat" olarak tabir edilen açık hatları yasa dışı yollarla temin ederek, suç örgütlerinin kullanımına sunduğu ve bu yolla haksız kazanç elde ettiği değerlendirilen şüpheliler tespit edildi.

Şüphelilere yönelik Denizli, İstanbul ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen 4 adet sim kart aktarım cihazı ile 186 adet açık hat ele geçirildi. Yakalanan 4 şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Teknoloji, 3. Sayfa, Denizli, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

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