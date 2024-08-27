Denizli'de düğüne giderken kaza: Sultan Çırak son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Denizli'de düğüne giderken kaza: Sultan Çırak son yolculuğuna uğurlandı

Denizli\'de düğüne giderken kaza: Sultan Çırak son yolculuğuna uğurlandı

Denizli'de düğüne giderken kaygan yolda devrilen otobüste hayatını kaybeden ve gelinin teyzesi olduğu öğrenilen Sultan Çırak, son yolculuğuna uğurlandı.

27.08.2024 14:10
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Denizli'de düğüne giderken kaygan yolda devrilen otobüste hayatını kaybeden ve gelinin teyzesi olduğu öğrenilen Sultan Çırak, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Dün, Pamukkale ilçesi Karataş Mahallesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre Acıpayam ilçesi Yazır Mahallesinden İzmir'de düğüne gitmek için şoförle birlikte 26 kişi ile yola çıktı. Sürücü Bayram Karagöz idaresindeki 20 KK 204 plakalı midibüs ile seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün tüm uğraşlarına rağmen kontrolden çıkan midibüs yan yatarak devrildi. Kaza neticesinde midibüste yer alan 26 kişiden 1'i ağır toplamda 20 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazada durumu ağır olan ve gidilen düğünde gelinin teyzesi olduğu öğrenilen 47 yaşındaki Sultan Çırak, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Adli tıp morgunda yapılan otopsinin ardından Çırak bugün Acıpayam ilçesi Darıveren Çarşı Camisinde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Çırak'ın cenazesi, kılınan namazının ardından Darıveren Mahalle Mezarlığında toprağa verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de düğüne giderken kaza: Sultan Çırak son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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