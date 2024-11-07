Denizli\'de Dükkan Camı Kırıldı

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Denizli'de aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle öfkelene adam, eline aldığı sopayla dükkanın camlarını kırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda şahsın güçlükle sakinleştirildiği görüldü.

Olay, Buldan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle elektrik tesisat ustası H.Ö., ile tartışma yaşayan H.Ü., öfkelendi. H.Ü., eline aldığı sopayla H.Ö.'nün dükkanına gitti. Dükkanın önüne gelen şahıs elindeki sopayla camları kırdı. Olay anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde H.Ü.'nün koşarak dükkanın önüne geldiği, elindeki sopayla defalarca cama vurduğu görülüyor. El hareketleriyle de tehditler savurduğu anlaşılan H.Ü.'nün arkasından gelen bir kişinin güçlükle sakinleştirdiği görüldü. Saldırıya uğrayan H.Ö.'nün esnaf komşularının ise tepkisiz izlemeleri dikkat çekti. - DENİZLİ