Denizli'de Düzensiz Göç Denetimleri - Son Dakika
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Denizli'de Düzensiz Göç Denetimleri

Denizli\'de Düzensiz Göç Denetimleri

Denizli'de polis ve İl Göç İdaresi göçmenlere yönelik denetimlerde düzensiz göçmenleri sınır dışı etti.

31.03.2025 08:09
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Denizli'de düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında, polis ve İl Göç İdaresi tarafından yapılan denetimlerde yakalana göçmenler sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, il genelinde belirlenen noktalarında düzensiz göçmenlere yönelik İl Göç İdaresi Müdürlüğü Mobil Göç araçlarıyla birlikte kimlik denetimleri yapıldı. Denetimler sırasında tespit edilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve ilgili birimlere teslim edildi. Denetimlerde yakalanan göçmenlerin, sınır dışı işlemleri gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, düzensiz göçle mücadelede kararlılıkla çalışmalarına devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Düzensiz Göç Denetimleri - Son Dakika

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