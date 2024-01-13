 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Denizli'de Emniyet Müdürlüğü Dronlarla Trafik Denetimi Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de Emniyet Müdürlüğü Dronlarla Trafik Denetimi Yapıyor

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dronlarla havadan trafik denetimlerini sürdürüyor. Emniyet kemeri takmama, cep telefonu ile konuşma, hatalı sollama, kavşaklara kontrolsüz girme ve kırmızı ışık ihlallerini tespit eden ekipler, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguluyor ve trafik kurallarına daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Denizli\'de Emniyet Müdürlüğü Dronlarla Trafik Denetimi Yapıyor
13.01.2024 - 14:51,  Güncelleme: 14:52
Abone Ol

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler dron ile trafik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler kural ihlali yapan sürücüler hakkında gerekli işlemleri uygularken, sürücülere de uyarılarda bulunuyor.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri kentin farklı noktalarında dron ile havadan trafik denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşların güvenli seyahat etmelerini ve trafik kazalarını en aza indirilmesi amacıyla kentin birçok noktasında trafik denetim uygulaması yapıyor.

Ekipler, dron ile havadan sürücülerin emniyet kemeri takmama, cep telefonu ile konuşma, hatalı sollama, kavşaklara kontrolsüz girme ve kırmızı ışık ihlallerini tespit ediyor. Kural ihlali yaptığı belirlenen sürücüler hakkında cezai işlem uygulanırken, trafik kuralları hakkında daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Denizli, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Emniyet Müdürlüğü Dronlarla Trafik Denetimi Yapıyor - Son Dakika


14:14
Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05
Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
14:01
Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı
13:28
Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler
13:01
ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56
Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:55
CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti
12:25
Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı

Son Dakika
14:14 Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05 Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
14:01 Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı
13:28 Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler
13:01 ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56 Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:55 CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti
12:25 Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20 Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08 Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 15:44:12. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de Emniyet Müdürlüğü Dronlarla Trafik Denetimi Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement