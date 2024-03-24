Denizli'de Eşini ve Eski Çalışanını Silahla Vuran Adam Cinnet Getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de Eşini ve Eski Çalışanını Silahla Vuran Adam Cinnet Getirdi

Denizli\'de Eşini ve Eski Çalışanını Silahla Vuran Adam Cinnet Getirdi

Denizli'de şüphelenerek eşini takip eden bir adam, eşinin eski çalışanıyla buluştuğunu görünce öfkelendi ve cinnet getirdi. Öfkeli koca, eşini ve eski çalışanını silahla vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından adam polis merkezine giderek teslim oldu.

24.03.2024 14:54  Güncelleme: 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de şüphelenerek eşini takip eden adam, eski çalışanı ile eşinin buluştuğunu görünce cinnet getirdi. Öfkeli koca eşini ve eski çalışanını silahla vurarak ağır yaraladı.
Olay, Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesinde meydana geldi. Edinile bilgilere göre eşinin kendisini aldattığını düşünen otel işletmecisi M.G. (50), eşi Ümmü G.'yi (48), takip etti. Takip ettiği eşinin eski çalışanı Mehmet Y. (28), ile bir parkta buluştuğunu gören öfkeli koca cinnet getirdi. Eşi ile eski çalışanının yanına giderek tartışan M.G, yanındaki tabanca ile ikiliye ateş açtı. M.G, olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri vücutlarının farklı bölgelerinden vurularak ağır yaralanan Ümmü G'yi ve Mehmet Y'yi ambulansla hastaneye sevk etti.
Olayda başından ve boynundan yaralanan Mehmet Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Ümmü G'nin ise karın boşluğundan yaralanarak tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öfkeli eş ise olaydan kısa süre sonra polis merkezine giderek teslim olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Eşini ve Eski Çalışanını Silahla Vuran Adam Cinnet Getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:01 Rozetini bizzat Erdoğan taktı Yeniden Refah’tan istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti’ye geçti Rozetini bizzat Erdoğan taktı! Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti'ye geçti
14:51 İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul’a gerçek belediyecilik geri dönecek İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul'a gerçek belediyecilik geri dönecek
14:26 Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl Hastaneden ilk açıklama geldi Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Hastaneden ilk açıklama geldi
13:20 Erdoğan ile Şimşek’in emekli ikramiyeleri nedeniyle tartıştığı iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama Erdoğan ile Şimşek'in emekli ikramiyeleri nedeniyle tartıştığı iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama
12:33 Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek Ukrayna iki Rus gemisini vurdu Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek! Ukrayna iki Rus gemisini vurdu
14:00 Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır’la ilgili ilk açıklama yeğeninden: Hayati tehlikesi kesinlikle yok Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'la ilgili ilk açıklama yeğeninden: Hayati tehlikesi kesinlikle yok
13:02 Erdoğan, İstanbul mitinginde yeni bir müjde mi verecek AK Partili Kabaktepe yanıtladı Erdoğan, İstanbul mitinginde yeni bir müjde mi verecek? AK Partili Kabaktepe yanıtladı
12:09 Hollanda merkezli otomotiv şirketi Stellantis, maliyetleri optimize etmek için işten çıkarmalar yapacak Hollanda merkezli otomotiv şirketi Stellantis, maliyetleri optimize etmek için işten çıkarmalar yapacak
12:08 İşte AK Parti’nin ’’Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’’ için kapatılan yollar İşte AK Parti'nin ''Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'' için kapatılan yollar
12:03 Seçim broşürü kavgası feci bitti: 1 ölü Seçim broşürü kavgası feci bitti: 1 ölü
11:44 Selahattin Demirtaş, Diyarbakır’a mı götürüldü Avukatından iddiaya yalanlama geldi Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'a mı götürüldü? Avukatından iddiaya yalanlama geldi
11:18 Aileleri evliliklerine karşı çıkınca CİMER’e yazdılar Aileleri evliliklerine karşı çıkınca CİMER'e yazdılar
11:09 Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
10:35 Gece kulübünde taciz iddiasıyla dışarı çıkarıldı, dönüşü tabancayla oldu Gece kulübünde taciz iddiasıyla dışarı çıkarıldı, dönüşü tabancayla oldu
10:28 Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2024 15:18:03. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de Eşini ve Eski Çalışanını Silahla Vuran Adam Cinnet Getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement