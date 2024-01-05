Denizli\'de EYT İşlemleri İçin Para Alan SGK Uzmanı İddiaları Reddetti

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde, EYT işlemlerinde kolaylık sağlama vaadiyle para aldığını iddia edilen SGK uzmanı, suçlamaları kabul etmeyerek, "Görevimin başındayım" dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Denizli İl Müdürlüğü Buldan Sosyal Güvenlik Merkezinde görevli SGK uzmanı E.A.'nın, EYT'den emekli olmak isteyen kişilerden işlemlerinde kolaylık sağlama vaadiyle para aldığı iddia edilmişti.

Şikayetler üzerine E.A. hakkında adli ve idari soruşturma açılırken; müfettişler tarafından Buldan Sosyal Güvenlik Merkezinde inceleme başlatıldı. Mağdur olduğunu iddia eden kişilerin şikayeti üzerine E.A.'nın Güney İlçe Emniyet Amirliğine giderek ifade verdiği, hakkındaki idari soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

Kendisi hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan SGK uzmanı E.A., suçlamaları ret etti. Adli soruşturma kapsamında ifade verdiğini ve gerçeğin yakın zamanda ortaya çıkacağını kaydeden E.A., hiçbir yere kaybolmadığını ve halen kurumundaki görevinin başında olduğunu söyledi. - DENİZLİ