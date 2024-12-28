Denizli\'de 6. kattan atlayan genç yaşamını yitirdi

Filozof sn.:

ülke 22 yılda tamamen bitti yaşamak ölmekten çok daha zor oldu bir ülke bundan daha kötü hale getirilebilirmi zor nasıl düzelir bilemiyorum.Eşsiz Atatürkün devlet eliyle halk için yaptığı yüzlerce fabrikayı satıp yerine dinazor yapanlardan bu ülkeye ne hayır gelir o fabrikalar tekrardan hemde acilen açılmazsa bu halk yok olmaya mahkumdur