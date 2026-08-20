Denizli\'de İki Polis Merkezine Şehit İsmi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren iki polis merkezinin ismi değiştirilerek aziz şehitlerin adları verildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yürütülen kurumsal düzenleme doğrultusunda merkez ilçelerdeki iki polis merkezinin unvanında değişikliğe gidildi. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte Merkezefendi bölgesinde yer alan Bereketli Polis Merkezi Amirliğinin adı Bereketler Şehit Selahattin VAROL Polis Merkezi Amirliği olarak değiştirildi. Pamukkale bölgesinde faaliyet gösteren Sevindik Polis Merkezi Amirliği ise bundan böyle Pamukkale Şehit Yücel BAŞPINAR Polis Merkezi Amirliği ismiyle vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecek. Emniyet yetkilileri, yapılan isim değişiklikleriyle vatan uğruna can veren şehitlerin hatıralarının yaşatılmasının hedeflendiğini kaydetti.