Denizli\'de işkence edilerek öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

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Denizli'nin Tavas ilçesinde elleri ve ayakları iple bağlanıp ardından işkence edilerek öldürülen 3 çocuk annesi kadının cenazesi toprağa verildi.

Tavas ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'nde 31 Temmuz Salı günü meydana gelen olayda; 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Mehmet Ali Elbeli'nin (37) yaptığı ihbarın ardından Hanımlar Sokak'taki müstakil eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, 34 yaşındaki 3 çocuk annesi Müge Elbeli'yi evin salonunda ölü olarak buldu. Vücudunda darp ve yara izleri bulunan kadının cenazesi, otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı. Elbeli'nin ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan kocası Mehmet Ali Elbeli ile A.K., S.S. ve F.Y. isimli şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Otopsi işlemleri tamamlanan 3 çocuk annesi Müge Elbeli'nin cenazesi, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Gümüşler Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. - DENİZLİ