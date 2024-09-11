Denizli\'de İtfaiye Aracına Saldırı

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Denizli'nin Çivril İlçesi'nde iki aile arasında yaşanan gerginlik sonrası taraflardan biri husumetli olduğu ailenin evini ateşe verdi. Yangına müdahale etmek isteyen Büyükşehir İtfaiye aracı ve personeline saldıran şahıslar, itfaiye erini yaraladı. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, çirkin olayı kınayarak, "Bu saldırı kabul edilemez" dedi.

Pazartesi gece yarısı Denizli'nin Çivril ilçesi Kıralan Mahallesi'nde iki aile arasında yaşanan gerginlik sonrası taraflardan biri husumetli olduğu ailenin evini ateşe verdi. İhbar sonrası kısa bir süre içerisinde olay mahalline intikal eden Büyükşehir İtfaiye ekibi, evi ateşe veren şüpheli şahıslar tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan grup önce İtfaiye aracının önünü kesip aracı taş yağmuruna tuttuğu, sonrasında İtfaiye aracının şoförlüğünü yapan personel Osman Kertik'i ise araç içerisinden indirerek fiziksel müdahalede bulunduğu belirtildi. Yangına müdahale etmek isteyen Büyükşehir İtfaiye aracı ve personeline saldıran şahısların Jandarma tarafından yakalanarak adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. Talihsiz olayın ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt ve İtfaiye Dairesi Başkanı Armağan Murat Başlı saldırıya uğrayan personel Osman Kertik'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Yaşanan talihsiz olay bizleri derinden üzmüştür"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise, Büyükşehir İtfaiye aracı ve personeline saldıran şahısları kınayarak, görevli ekibe geçmiş olsun dileğinde bulundu. "Bu saldırı kabul edilemez" diyen Başkan Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti; "Can ve mal güvenliğimiz için 7/24 üstün özveriyle görev yapan itfaiye teşkilatımızın her bir personeli bizim gözümüzde kahramandır. Yaşanan talihsiz olay bizleri derinden üzmüştür. İnsanlık namına çalışan mesai arkadaşlarımıza yapılan bu saldırıyı kabul etmiyoruz. Bilinmelidir ki, Denizli halkına hizmet için tüm imkanlarımızla seferber olmaya devam edeceğiz." - DENİZLİ