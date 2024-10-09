Denizli'de jandarma ve polisin 141 yeni aracı hizmete alındı - Son Dakika
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Denizli'de jandarma ve polisin 141 yeni aracı hizmete alındı

Denizli\'de jandarma ve polisin 141 yeni aracı hizmete alındı

İçişleri Bakanlığı ve hayırseverler tarafından Denizli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kullanılacak olan 141 araç kurban kesiminin ardından dua edilmesiyle hizmete alındı.

09.10.2024 13:43
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İçişleri Bakanlığı ve hayırseverler tarafından Denizli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kullanılacak olan 141 araç kurban kesiminin ardından dua edilmesiyle hizmete alındı.

İçişleri Bakanlığı ve hayırseverlerin destekleriyle Denizli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına 141 yeni araç tahsis edildi. Emniyet ve jandarma teşkilatı bünyesinde kullanılacak olan araçların göreve sevki için program düzenlendi. Programda konuşan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Burada ilimizde görev yapacak araçların göreve çıkmasıyla ilgili hem dua edelim hem de onların kazasız belasız göreve çıkmaları için bir arada olalım istedik. Emniyet teşkilatımız için 120 araç hizmete başlayacak. 21 aracımızda jandarma teşkilatımızın hizmetine alınacak. Araçların hizmete alınmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya olmak üzere hayırseverlerimize, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Araçlarımızın bir kısmını hayırseverlerimizin desteği ile sağladık. Bir kısmını ise devletimizin imkanlarıyla sağlandı. Bu araçların hizmete alınmasıyla birlikte iki teşkilatımızın da kapasitelerinde artış olacaktır. Denizli'mizin huzuru için bu araçlar hem trafik hem asayiş hem de diğer birimlerimizin hizmetinde görev alacaklar" dedi.

Vali Coşkun'un açıklamalarının ardından dualar eşliğinde kurban kesimi gerçekleşti. İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun dua etmesinin ardından hizmete alınan 141 araç sirenlerini açarak görev yerlerine uğurlandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de jandarma ve polisin 141 yeni aracı hizmete alındı - Son Dakika

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